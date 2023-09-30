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Не желают показываться: тревел-блогер заметила странную тенденцию в общении между русскоговорящими

  • 30.09.2023, 19:51
  • 1,388
Не желают показываться: тревел-блогер заметила странную тенденцию в общении между русскоговорящими

С чем это связано?

Россияне, не нашедшие почему-то места для путешествий в своей стране, «где есть все», продолжают искать приключения за границей. Они используют лазейки для того, чтобы не отвечать за поступки своего государства, а потом удивляются, почему иностранцы не хотят встречать их с распростертыми руками. И даже русскоговорящие, которые всегда находили между собой общий язык, не желают показываться, сводя общение до минимума.

Тревел-блогер из России во время своего двухнедельного путешествия Европой заметила странную тенденцию в общении между русскоговорящими. Она утверждает, что сейчас люди не открыты для разговора. Об этом сообщает «Обозреватель». Девушка посетила Турцию, Испанию, Андорру, Португалию и Финляндию.

Она поделилась наблюдением, что русскоговорящие сводят общение на «нет», не пытаясь продолжить разговор. «Если раньше встречаешь где-то за границей говорящего по-русски, сразу: «Откуда вы?», общаешься как-то, делишься впечатлениями... Сейчас такие диалоги сведены к минимуму, их практически нет», — объяснила путешественница.

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