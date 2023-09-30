Предприятие отказало белорусу в увольнении до конца годового контракта 30.09.2023, 19:56

Тот пошел в суд — и выиграл.

Мужчина устроился на одно из минских предприятий изолировщиком и подписал годовой контракт, который начал действовать с 1 января 2023 года. А когда захотел уволиться до его окончания, получил отказ. Пришлось идти в суд — на то, чем он закончился, обратил внимание Onliner.

Через несколько месяцев после начала работы мужчина захотел уволиться из-за того, что у его матери, которая жила в другом городе, начались проблемы со здоровьем и ей требовалась помощь. Но предприятие отказало своему работнику в увольнении. Тот не согласился с этим решением и пошел в суд.

В свою очередь суд встал на сторону мужчины и постановил, что контракт должен быть расторгнут досрочно. Основанием такого решения стала статья 41 Трудового кодекса, которая позволяет сделать это по требованию сотрудника, если у него есть уважительная причина, мешающая выполнять свои обязанности.

Уважительной причиной в случае изолировщика стали семейные обстоятельства. Суд изучил, как ходит общественный транспорт от предприятия до места жительства матери мужчины, и сделал вывод, что жить у нее и добираться до работы не представляется возможным. При этом предприятие-наниматель, согласно пояснениям сторон, не предложило своему сотруднику изменить рабочее время.

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