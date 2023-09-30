Житель Барнаула отравил воду для мобилизованных, чтобы «помочь Украине»1
- 30.09.2023, 20:03
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Процесс снял на видео.
В российском Барнауле ФСБ задержала мужчину, который пообещал помогать украинским военным.
Первое задание «доброволец» придумал себе сам: отравил воду, предназначенную для мобилизованных россиян. Свое преступление он снял на видео, сообщают росСМИ.
Россиянин якобы сам вышел на украинцев. В общении с ними в соцсетях он начал озвучивать радикальные взгляды на происходящее в стране. Он сообщил, что готов поддержать украинских военных, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Чтобы доказать серьезность своих намерений, мужчина отравил воду, которая предназначалась для мобилизованных военнослужащих в зоне «спецоперации». Процесс снял на видео.