«Однажды неопознанный летающий объект врезался в купол православной часовни» 1 30.09.2023, 20:25

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Фото: onliner.by

Журналисты побывали в одном из самых загадочных мест Беларуси.

На дне далеких непроходимых болот тихо сидит и ожидает свою добычу толстый багник, где-то по небу пролетает таинственный цмок, а в подпечке отдыхает бородатый домовой… Белорусы издавна с любовью и трепетом заселяли окрестности всевозможными мифическими существами вроде духов и таинственных монстров. Их почитали, остерегались, придумывали про них байки, легенды и даже приносили им дары. Память о некоторых из них сохранилась до сих пор. О том, в кого и почему верили наши предки, журналисты onliner.by поговорили с историком Дмитрием Скворчевским, а заодно съездили к живописному озеру Болдук, в водах которого еще недавно видели таинственное мифическое чудовище.

«Предки верили, что весь мир вокруг нас живой»

Верить в необычных существ наши предки начали еще в дохристианские времена, когда одновременно поклонялись совершенно разным богам — от сурового громовержца Перуна до богини любви Зарницы.

— Вера в них обусловлена убеждениями о том, что весь мир, окружающий нас, живой, — рассказывает Дмитрий Скворчевский, автор книги «Па слядах багоў: нарысы беларускай міфалогіі». — И соответственно, любое явление, место либо живое само по себе, либо имеет своего хозяина, который о нем заботится или его воплощает. Примеры этому можно увидеть в различных фольклорных текстах. К примеру, хозяином называли того же домового.

Поскольку окружающий мир считался проявлением божественности, то и эти существа воспринимались как нечто божественное.

Со временем вера во многих существ, конечно же, исчезла. Однако рассказы про русалок и домовых, которых, используя более современную терминологию, многие называют полтергейстами, появляются до сих пор. Как и про водяного змея с озера Болдук. Байки о нем опубликованы на различных сайтах. Согласно этим легендам, в водоеме, окруженном лесами, живет гигантский змей-цмок, которого видели якобы еще в нулевых.

Сделаем паузу, вырвемся на минуту из кабинета и проверим эту легенду сами. Едем на север страны!

В поисках озерного монстра

Болдук — озеро таинственное. Оно спряталось в лесах на границе Минской и Витебской областей и овалом вытянулось на несколько километров вдоль лесистых берегов.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

В ширину озеро около 300 метров, в глубину — 39. Любителям комфортабельных трасс и ровных дорог добраться до него будет непросто. Но для самых активных проблемой это не стало. Некоторые так полюбили эти места, что еще в 1990-х начали скупать здесь дома. Так в деревне Войшкуны образовалась целая колония художников, а чуть позже в интернете активно стали пересказывать историю про огромное водяное чудище, которое кому-то даже напоминало дельфина. Его якобы видели художники Алесь Шатерник и Николай Назарчук.

У одного из подходов к озеру, на противоположной от Войшкунов стороне мы встретили Дмитрия. Мужчина работает в Котловке, живет в Поставах и нередко заезжает сюда — не просто созерцает красоты с берега, а переплывает озеро туда и обратно. Поплывет мужчина и прямо сейчас, убеждая, что вода еще достаточно теплая. Говорит, для него это что-то вроде медитации и перезагрузки.

Фото: onliner.by

— Я тут бываю с 1995 года, — объясняет Дмитрий. — Место уникальное. Место силы… Оно насыщает энергией. А что касается историй про чудовище, так у меня даже была газета из 1990-х, и в ней целый разворот был посвящен озерным чудовищам Канады, Шотландии и Беларуси. И вот, согласно статье, здесь как будто живет что-то вроде лох-несского чудовища. Верю ли я в него? Кто его знает… А вдруг [здесь] сохранились плезиозавры? Маловероятно. Скорее всего, речь идет о крупной рыбе.

Фото: onliner.by

«Напьются, а потом у них анаконда перед глазами появляется!»

Дождавшись, пока Дмитрий переплывет озеро туда и обратно (ему это удалось, чудовище не объявилось), мы попрощались и поехали общаться с местными жителями. Увы, из старожилов практически никого не осталось, здесь живут преимущественно дачники. В обед буднего дня улицы маленьких деревень выглядят безлюдно. Выручила поставская автолавка, за которой мы и приехали в деревню Станчики.

Фото: onliner.by

У магазина на колесах появились трое мужчин: два местных жителя и дачник Саша.

Фото: onliner.by

— Да придумка это все, про чудовище, — сидя на деревянной лавочке рядом с магазином на колесах, говорит мужчина. — Сколько я тут в свое время рыбы переловил, но никого не видел. Но вы с местными поговорите, может, они что-то расскажут. Сейчас должен подойти Валентин.

И действительно, буквально через пару минут к автолавке неспешно подошел мужчина в потертом камуфляже. Он был неразговорчив, но не так категоричен, как Александр.

Фото: onliner.by

— Сказки, конечно, — тихо рассуждает Валентин. — Еще с детства их слышал. Кто-то тогда увидел, как по озеру что-то здоровое плыло.

Но кто его видел, уже не найдешь. Старики поумирали, спросить не у кого.

Купив продукты, мужчина развернулся и потопал вместе с собачкой домой.

Фото: onliner.by

Ну а самым красноречивым оказался Эдуард, приехавший к магазину на велосипеде.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

— Прыдумалі чорта нейкага! — улыбается мужчина. — Хто? Ёсць тут адзін дачнік з Вайшкуноў. Напіўся неяк уначы і пайшоў на возера. Нешта там над вадой лятала. Мабыць, уткі, а ён падумаў, што з вады, можа, анаконда вылезла! Ну і давай пасля разносіць па свеце. Плёткі гэта ўсё. Нап’юцца — і тады ў іх чэрці лётаюць!

«У нас еще рассказывали про НЛО, но это все ерунда»

Записав эмоциональный спич мужчины, которого продавщица с улыбкой называет просто Эдиком, мы двинулись в Войшкуны на поиски настоящих озерных экспертов — рыбаков.

Фото: onliner.by

Встречаем Виктора.

— В нашем озере я видел красивую рыбу: сам как-то поймал угря, крупного линя, а вот никаких чудовищ я не видел. Это, скорее всего, замануха. Хотя легенды про озеро ходят. Говорили, что там якобы деревня затонула, и рыбаки, проплывая, видели под водой заборы. Ну а однажды сосед пошел ловить на праздник, а когда вернулся, сказал, что поймал такую страшную рыбу, что больше в святой день ловить не будет!

Фото: onliner.by

Слышали мы и такое объяснение, почему змея в Болдуке так и не поймали: он, дескать, зверюга хитрая, прячется в подземных протоках, которые соединяют Болдук с Голубыми озерами. Отличный аргумент, чтобы сохранить легенду живой на сотни лет вперед!

Фото: onliner.by

У Болдука слышим и такую присказку. Мол, однажды неопознанный летающий объект врезался в купол православной часовни. Но это уже совсем другая история…

«Цмок хоть и связан с водой, но в ней не живет»

Возвращаемся в Минск и задаем вопрос нашему эксперту: кто и как создает современные легенды?

— Образ змея в нашей традиции — это не обязательно существо из воды, но тем не менее цмок связан с водой и мог быть привязан к тому или иному водоему. Ну а дальше народное восприятие могло развивать эту тему, — говорит Скворчевский. — Честно говоря, я не знаком с тем, как и кто запустил легенду про этого змея, однако по своим характеристикам эти рассказы свидетельствуют о том, что эта история относительно современная. Все-таки в восприятии белорусов цмок в воде не живет. Хотя тут можно вспомнить Владимира Короткевича и его книгу «Хрыстос прызямліўся ў Гародні», где рассказывалось, что цмоки жили в Лепельском озере. Но это все-таки не фольклор, а художественная литература. Но при этом у истории, связанной с Болдуком, типологически есть пересечения со старыми преданиями.

Добрые или злые?

Многие разделяют населявших наш леса и озера персонажей на «добрых» и «злых», но, как объясняет историк, такого размежевания поначалу не было. Агрессивными в отношении человека считались лишь некоторые существа.

Все изменилось после христианизации. Есть даже легенда, объясняющая, как кадук и его товарищи впали в немилость. Смысл ее следующий: ангел Люцифер восстал против бога, однако уступил, и господь сбросил его с небес. Вместе с ним низринули служивших ему демонов. Кто упал в воду — стал водяным, кто свалился в лес — превратился в лешего, в поле — в полевика, а в хату — в хатника, домового.

Фото: onliner.by

При этом, по словам Дмитрия Скворчевского, в регионах, расположенных вдоль Днепра и Сожа, даже в поздние времена к домовому относились уважительно. А вот на западе Беларуси в нем видели вредителя, которого обязательно нужно выгнать из хаты, пригласив священника.

— Если посмотреть на этих существ с точки зрения традиционного мировоззрения наших предков, то они вообще не добрые и не злые. У них амбивалентная — двойственная — природа, — продолжает Дмитрий. — То есть существо может быть и таким, и таким. Но зависит это от ситуации, от поведения конкретного человека, как он выполняет определенные ритуальные установки, принятые в обществе. Если правил не нарушает, то они, конечно же, не несут для него опасности. А если все происходит наоборот, то его здоровью или имуществу могут навредить. На мой взгляд, это один из способов объяснения того, как нужно взаимодействовать с окружающим миром и даже в семейных отношениях. Приведу пример с домовым.

Если хозяин трудолюбивый и у него в семье все благополучно, то и домовой будет всячески содействовать ему и расширять благополучие. А если он лентяй, конфликтный человек, то домовой, соответственно, будет вредить хозяйству.

«Чтобы задобрить водяного, мельники бросали в воду сало и внутренности животных»

Преимущественно враждебные человеку персонажи проживали в водоемах и могли даже принести смерть. Этнограф Николай Никифоровский писал, что существовала целая градация духов в зависимости от типа водоемов. Водяные омутник и вирник жили в глубоких озерах, а тихоня — в спокойной стоячей воде.

— Болотное пространство заселяли уже другие духи. Аржавень жил в болотах, которые считались богатыми железной рудой и по цвету были ржавыми, багник — преимущественно в торфяных. Лозник (лозовик), или водяной черт, держался где-то в лозе, на границе между берегом и водой, — объясняет собеседник. — Как они выглядели? А их внешность, как и имена, во многом соответствует ландшафту, на котором они проживают. Аржавень будет приблизительно рыжего цвета, а вот багник и болотный дух кадук могут напоминать купину со мхом и ветками, торчащую посреди воды. Получается, что они максимально сливаются с внешней средой.

Все эти болотные существа считались потенциально опасными для человека. Видеться с ними не рекомендовалось, и существовал ряд правил, которые помогали человеку избегать встреч с ними. При этом считалось, что у мельников и рыбаков достаточно хорошие отношения с водяными.

У работников мельниц даже были свои заговоры на случай, чтобы водяной не вредил им, а наоборот, помогал. Одиннадцатого ноября мельники празднуют свой праздник — День святого Мартина, и, как рассказывает Дмитрий, в этот день они приносили жертвы водяным духам: бросали в воду внутренности животных, сало, жир. Люди верили, что, наевшись, водяной раздобреет и не станет ломать колесо.

— По слухам, некоторые даже могли приносить в жертву водным духам детей-сирот, которых крали и топили. Но это, вероятно, была не реальная практика, а скорее байки. Но тем не менее эти предания показывают, что практика жертвоприношений действительно существовала.

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