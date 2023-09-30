Невзоров: Содержание косметологов Путина будет обходиться дороже 30.09.2023, 20:46

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При этом пропаганда курлычет об удивительной «скромности» маньяка.

Вместе с подгузниками и бананами, существенно подорожал и Путин, пишет известный публицист Александр Невзоров. Те «услуги», которые оказывает населению этот больной прохвост, выросли в цене аж на 20%.

Содержание его косметологов, двойников, портных и личных ассенизаторов - теперь обойдется в 74,7 миллиарда рублей.

Впрочем, на достигнутом, Кремль останавливаться не собирается и с помощью разных хитростей доведет цифру до 100 миллиардов.

С учетом того, что оглашена лишь легальная стоимость президента, без секретных статей - все можно смело умножать на 5.

Конечно, в этом есть заметные «перегибы». Заметна некоторая переоценка путинского труда.

Средняя зарплата самого занудного лектора-конспиролога из общества «Знание» - 22 тысячи. Тупица в генштабе, планирующий провальный ход «сво» получает 120. Забойщик на мясокомбинате - 50.

Путин, конечно, совмещает в себе эти умения и с энтузиазмом трудится, но все равно, до 500 миллиардов его работа никак не дотягивает.

При этом пропаганда курлычет об удивительной «скромности» маньяка, в собственности которого бесконтрольно находится весь госбюджет РФ и который легко мог бы определить стоимость своего содержания хоть в квадриллион.

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