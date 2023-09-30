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Секретный проект: разработчики ChatGPT и бывший вице-президент Apple создают «iPhone для ИИ»

  • 30.09.2023, 20:49
Секретный проект: разработчики ChatGPT и бывший вице-президент Apple создают «iPhone для ИИ»

Что известно о таинственной разработке.

OpenAI заключила партнерство с бывшим вице-президентом Apple по дизайну Джонатаном Айвом. Они вместе трудятся над секретным проектом, который называют iPhone для ИИ.

Информация поступила от изданий The Information и Financial Times, пишет NV. Журналисты со ссылкой на собственные источники рассказали о таинственной разработке. Финансированием проекта занялся Масайоши Сон, генеральный директор Softbank. Предприниматель выделил миллиард долларов, что намекает на большие масштабы идеи.

Общая концепция предусматривает создание естественного и интуитивно понятного способа взаимодействия с искусственным интеллектом по сравнению с существующими. На текущий момент для доступа к ИИ-компаньонам нужны отдельные приложения, где вводятся текстовые или голосовые запросы. А проект Айва, в теории, будет использовать определенное аппаратное обеспечение с глубокой интеграцией ИИ.

Как должна работать технология, пока точно неизвестно. Источники FT описали ее цель как «создание такого способа взаимодействия с компьютером, который в меньшей степени зависит от экранов». То есть это может быть гаджет на базе дополненной реальности или голографических интерфейсов.

Напомним, Айв покинул Apple в 2019 году спустя 30 лет работы в корпорации. Он был ключевой фигурой в разработке дизайна многих устройств — от iPhone до iMac.

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