В РФ мигранты едва не разнесли Кремль из-за лопаты 1 30.09.2023, 21:10

2,350

Потасовку устроили нижегородские дворники.

В российском Нижнем Новгороде трудовые мигранты едва не разнесли местный Кремль, подравшись из-за лопаты.

Стычка произошла между рабочими, занимающимися уборкой территории, утром 30 сентября. Преимущественно, возле Кремля работали уроженцы Узбекистана, сообщил российский телеграм-канал Baza.

Потасовку устроили два уборщика, но позже конфликт перерос в массовое побоище.

«Двое из них не смогли поделить между собой лопату», - уточнила причину драки Baza.

Отмечается, что разнимать драку пришлось при помощи МВД и Росгвардии. Происшествие удалось снять на видео местной россиянке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».