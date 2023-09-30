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В РФ мигранты едва не разнесли Кремль из-за лопаты

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  • 30.09.2023, 21:10
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В РФ мигранты едва не разнесли Кремль из-за лопаты

Потасовку устроили нижегородские дворники.

В российском Нижнем Новгороде трудовые мигранты едва не разнесли местный Кремль, подравшись из-за лопаты.

Стычка произошла между рабочими, занимающимися уборкой территории, утром 30 сентября. Преимущественно, возле Кремля работали уроженцы Узбекистана, сообщил российский телеграм-канал Baza.

Потасовку устроили два уборщика, но позже конфликт перерос в массовое побоище. 

«Двое из них не смогли поделить между собой лопату», - уточнила причину драки Baza. 

Отмечается, что разнимать драку пришлось при помощи МВД и Росгвардии. Происшествие удалось снять на видео местной россиянке.

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