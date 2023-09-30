В Украине начались тесты боевого робота «Лють» 30.09.2023, 21:29

Чем он поможет ВСУ.

В Украине стартовали тесты боевого робота «Лють». Он может спасти жизнь бойцов ВСУ, ведь позволяет выполнять боевые задания дистанционно.

Как пишет «Обозреватель», об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. Он опубликовал фото машины.

«Технологии победы от Brave1 – тестируем украинского боевого робота «Лють». Машина вооружена танковым пулеметом, имеет смотровую камеру 360° и броню, которая защищает от стрелкового оружия и обломков», – рассказал министр.

По его словам, это компактный робот, которым можно управлять дистанционно и таким образом выполнять боевые задания.

«Например, штурмовать или оборонять позиции. На фото – готовый экспериментальный образец, успешно прошедший полевые испытания», – сказал Федоров.

Он добавил, что команда работает над усовершенствованием машины и готовится к масштабированию производства.

«Технологии и инновации – ключ к нашей победе. Они помогают получить преимущество на поле боя и спасать жизнь наших военных», – подчеркнул чиновник.

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