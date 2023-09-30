закрыть
30 сентября 2023, суббота, 21:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сегодня белорусы смогут наблюдать «урожайное суперлуние»

  • 30.09.2023, 21:35
Сегодня белорусы смогут наблюдать «урожайное суперлуние»

В чем секрет необычного явления?

Урожайное суперлуние представляет собой астрономическое явление, при котором полнолуние совпадает с тем моментом, когда Луна находится на своем ближайшем расстоянии к Земле, называемом перигеем. В результате этого события наблюдается более яркая и крупная луна на ночном небе, пишет БелТА.

Урожайное суперлуние часто создает впечатляющий пейзаж ночного неба и может быть весьма полезным для сельскохозяйственных работников, помогая им собирать урожай в условиях ночной тьмы благодаря яркому свету Луны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество «Ник и Майк»