Сегодня белорусы смогут наблюдать «урожайное суперлуние» 30.09.2023, 21:35

В чем секрет необычного явления?

Урожайное суперлуние представляет собой астрономическое явление, при котором полнолуние совпадает с тем моментом, когда Луна находится на своем ближайшем расстоянии к Земле, называемом перигеем. В результате этого события наблюдается более яркая и крупная луна на ночном небе, пишет БелТА.

Урожайное суперлуние часто создает впечатляющий пейзаж ночного неба и может быть весьма полезным для сельскохозяйственных работников, помогая им собирать урожай в условиях ночной тьмы благодаря яркому свету Луны.

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