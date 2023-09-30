Сегодня белорусы смогут наблюдать «урожайное суперлуние»
- 30.09.2023, 21:35
В чем секрет необычного явления?
Урожайное суперлуние представляет собой астрономическое явление, при котором полнолуние совпадает с тем моментом, когда Луна находится на своем ближайшем расстоянии к Земле, называемом перигеем. В результате этого события наблюдается более яркая и крупная луна на ночном небе, пишет БелТА.
Урожайное суперлуние часто создает впечатляющий пейзаж ночного неба и может быть весьма полезным для сельскохозяйственных работников, помогая им собирать урожай в условиях ночной тьмы благодаря яркому свету Луны.