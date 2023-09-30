ВСУ взяли Бахмут в огневое полуокружение 30.09.2023, 21:41

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Позиции россиян на северном фланге значительно ослабли.

Российские войска отчаянно цепляются за позиции на северном фланге от Бахмута. Они понимают, что продвижение украинских воинов на этом направлении создаст для них реальное полуокружение.

Силы обороны Украины держат оккупантов на Бахмутском направлении в огневом полуокружении и делают все возможное, чтобы прервать поставки врага. Об этом рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

По его словам, российские войска пытаются во что бы то ни стало не дать украинским воинам развить наступление на северном фланге от Бахмута.

«Враг понимает всю необходимость северного фланга близ Бахмута, поскольку его потеря может привести к полуокружению уже реального, а не только огневого. Дальше это может приводить к разным последствиям, конечно, противнику будет труднее обороняться, когда со всех сторон будут наши силы. Поэтому россияне максимально бросают все свои усилия, чтобы удержать эти позиции и не дать нам развить наступление на этом участке фронта», – объяснил Евлаш действия оккупантов.

Для достижения цели оккупанты к северу от Бахмута прибегают к тактике динамической защиты и осуществляют контрнаступательные действия. Впрочем, положение захватчиков осложняется усугублением проблем с логистикой. Основной логистический маршрут, трассу Бахмут – Горловка, украинские войска держат под огневым контролем.

«Это усложняет ему использование этой артерии, враг пытается использовать другие логистические маршруты, в частности, ведущие с временно оккупированной территории», – отметил представитель Восточной группировки войск.

Перерезание одной только трассы на Бахмутском направлении не будет означать радикальных изменений в логистике. Однако война, как идет сейчас в Украине – чрезвычайно динамичная и технологичная. Поэтому даже один день задержки в поставках боеприпасов или вооружений может оказать существенное влияние на оперативную обстановку.

«Еще остаются несколько дорог, противник продолжает поставлять свое вооружение, боеприпасы, людей, однако мы делаем все возможное, чтобы выйти на оперативное пространство и продолжить развивать наши наступления по разным направлениям и обескровить и другие логистические маршруты», – добавил Евлаш.

Он рассказал, что в зоне ответственности Восточной группировки войск накануне захватчики предприняли 16 попыток атаковать украинские позиции. Все они стали безуспешными.

Также не утихали обстрелы. Захватчики совершили по позициям Сил обороны Украины 587 обстрелов из артиллерийских систем, РСЗО, минометов, ПТУРов, также нанесли по одному авиационному и ракетному удару.

Тем временем Силы обороны тоже не сидели, сложа руки. Накануне только на этом участке фронта было ликвидировано 194 оккупанта, также воины уничтожили 10 орудий Д-20 и 3 орудия Д-30, танк, 7 автомобилей, 3 склада с боеприпасами и 3 FPV-дроны.

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