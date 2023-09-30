Пост-«Вагнер» Анатолий Несмиян

30.09.2023, 22:00

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Анатолий Несмиян

Идеальная структура утилизации «лишних» людей.

Сообщается о состоявшейся встрече Путина с двумя военными, которые плотно занимаются перехватом наследства Пригожина - генералом Евкуровым и бывшим начальником штаба Вагнера Трошевым.

По всей видимости, состоялся отчет о состоянии объектов, которые охраняет «Вагнер» в Африке. Что это за объекты, мы если и узнаем, то только по результатам какого-нибудь въедливого трибунала по расследованию государственных преступлений нынешнего режима. Либо вообще от историков. И, возможно, не мы, а какие-нибудь потомки, которым это будет, в сущности, фиолетово.

Но как вариант, что в Африке хранится в материальном виде награбленное в стране, очень напрашивается. Поэтому и специальная охранная структура.

Дополнительной нагрузкой на бывший уже «Вагнер» должна стать мобилизационная составляющая. Сама по себе идея пропускать через особую военизированную структуру маргинальную часть населения выглядит для режима вполне перспективной, тем более, что он создает этих людей в промышленных масштабах, сбрасывая в нищету все новые и новые миллионы населения. А потому стоит задача куда-то их утилизировать, причем так, чтобы они напоследок принесли пользу.

«Вагнер» в этом смысле идеальная структура утилизации. Своего рода клапан на скороварке, под которой режим развел огонь.

Поэтому и обсуждение - как именно увеличить набор пушечного мяса. Власть не может выдвинуть никакого проекта развития, поэтому люди для нее - это, скорее, угроза. Которую нужно устранять. В развивающейся экономике люди всегда в дефиците. В падающей всегда возникает проблема - куда деть лишних. Вот на эту тему и производственное совещание - как истребить побольше, но с пользой.

Анатолий Несмиян, Telegram

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