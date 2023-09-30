В Бресте разыскивают 26-летнюю гражданку Польши 30.09.2023, 22:08

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Девушка пропала вчера поздно вечером.

26-летняя гражданка Польши Паулина Мацкевич пропала вчера поздно вечером.

Как сообщается, 29 сентября около 22.00 девушка находилась на ул. Молодогвардейской, откуда ушла в неизвестном направлении.

Признаки пропавшей: рост 160 см, нормального телосложения, волосы рыжие, длинные (дреды ниже пояса).

Одежда: черная мантия, розовая футболка, цветные лосины.

Особые приметы: пирсинг в носу.

При себе имела поясную сумку.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшей, просят сообщить по телефону: +375-29-776-63-39 (viber/whatsapp/telegram).

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