В Бресте разыскивают 26-летнюю гражданку Польши
- 30.09.2023, 22:08
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Девушка пропала вчера поздно вечером.
26-летняя гражданка Польши Паулина Мацкевич пропала вчера поздно вечером.
Как сообщается, 29 сентября около 22.00 девушка находилась на ул. Молодогвардейской, откуда ушла в неизвестном направлении.
Признаки пропавшей: рост 160 см, нормального телосложения, волосы рыжие, длинные (дреды ниже пояса).
Одежда: черная мантия, розовая футболка, цветные лосины.
Особые приметы: пирсинг в носу.
При себе имела поясную сумку.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшей, просят сообщить по телефону: +375-29-776-63-39 (viber/whatsapp/telegram).