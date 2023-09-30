Сколько белорусов находят свою любовь в возрасте за 60 – цифры удивляют 30.09.2023, 22:21

Некоторые в свои преклонные года никогда даже не состояли в браке.

Обзор ко Дню пожилых людей опубликовал Белстат. Данные были собраны за 2022 год.

В прошлом году более 3 тысяч пенсионеров женились или вышли замуж. Браков, где и жених, и невеста были в преклонном возрасте зарегистрировано 978.

Из этого числа 8% женщин и 5,5% мужчин никогда не носили кольца. 18% и 25% потеряли своих супругов. А 70% были разведены.

Каждый шестой житель Беларуси – пенсионер. В Минске на заслуженном отдыхе живут 300 тысяч человек. Меньше всего пожилых в Могилевской области, всего 168 тысяч.

Тех, кто решил еще поработать всего около 80 тысяч, или 1,9% от всего трудящегося населения страны. Остаются обычно в сферах образования, здравоохранения и науке. Много пенсионеров участвует в волонтерском движении, их доля около 15%.

Люди преклонного возраста про здоровье также не забывают. Каждый четвертый пожило занимается упражнениями.

Продолжается и цифровизация. Активно в интернете сидит почти половина пенсионеров. В основном там общаются с родственниками или смотрят сериалы.

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