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В Литве определились с индикаторами для закрытия границы с Беларусью

  • 30.09.2023, 22:40
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В Литве определились с индикаторами для закрытия границы с Беларусью

Подробности.

Комиссия национальной безопасности Литвы одобрила индикаторы, на основании которых будет оцениваться обстановка на границе с Беларусью. Они будут применяться также и к оценке ситуации на белорусско-польской и белорусско-латвийской границе. На основании оценки данных индикаторов будут предлагаться ответные меры вплоть дo закрытия границы.

Как сообщили в пресс-службе правительства Литвы, ситуация с безопасностью на границе с нашей страной будет оцениваться с учетом следующих индикаторов:

— возникающие риски/угрозы военного характера,

— деятельность белорусских разведывательных спецслужб против Литвы,

— информационные атаки (дезинформация) в отношении Литвы,

— пограничные инциденты и т. д.

На основании данного анализа правительству Литвы будут предлагаться те или иные меры, которые варьируются от ограничений на передвижение людей, транспорта или товаров до полного закрытия госграницы с Беларусью.

Напомним, 28 сентября министры внутренних дел Польши и стран Балтии согласовали механизм закрытия границы с Беларусью. Было заявлено, что граница может быть закрыта в случае критического инцидента. Тогда в качестве примера таких инцидентов назывались применение оружия на границе одного из государств, если оно представляет угрозу национальной безопасности, а также организованный прорыв мигрантов через границу.

Литовская комиссия также одобрила предложение о запрете на поездки в личных целях в Беларусь и Россию для лиц, имеющих доступ к секретной информации.

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