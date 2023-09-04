Доносчица Бондарева пошла в атаку на министра образования Беларуси 23 4.09.2023, 2:17

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Ябатька обвинила Андрея Иванца в распространении «нацизма».

В своем телеграм-канале пророссийская активистка возмутилась словами министра образования о том, что несмотря на определенный оптимизм в деле изучения школьниками белорусского языка, это не означает, что власти не должны «уделять больше внимания и изучению нашей культуры и нашего языка».

По мнению Бондаревой этими словами, где «нашим» министр назвал только белорусский язык, Иванец дискредитировал и намеренно унизил значение одного из государственных языков — русского. Она видит в этом попытку противопоставить один государственный язык другому, передает «Наша Нiва».

«Пованивает и в Беларуси нацизмом. Сильно.Я бы не удивилась и не удивляюсь, встречая такую пронацистскую риторику от системных нацистов. Но от министра образования?» — возмущается инфоказачка.

Бондарева, как и прежде в своих публикациях, обращается к равенству языков, которого, на самом деле, в Беларуси не существует, о чем она прекрасно знает. Попытки же как-то поддержать белорусский язык, или, как она говорит «искусственно выпячивать», Бондарева расценивает как попытку внести раскол в общество.

По мнению инфоказачки, в Беларуси министру образования еще есть чем заняться.

«Названа ли шЬляхта паразитами, магнаты, продавшие веру и народ — приспособленцами и иудами, а польские короли — оккупантами? Или под вашим чутким руководством белорусским детям продолжает вливаться в головки яд подпаньского холуйства, когда вместо освободителя И. В. Сталина прославляется итальянка Боно, которая насаждала католичество в оккупированном Польшей ВКЛ?», — поделилась блогерша своим видением белорусской истории.

В конце Бондарева потребовала привлечь чиновника к ответу:

«Выступление Иванца требует ответа родителей и гражданского общества — ради недопущения развития нацизма в Беларуси по украинскому примеру».

Сама же Бондарева еще вчера осуждала пропагандиста Игоря Тура за то, что он выступил против «мемориала» Пригожину и неонацисту Уткину возле монумента Победы в Минске.

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