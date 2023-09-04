Дмитрий Гордон попал в скандал с военным в центре Киева 4.09.2023, 3:06

Журналисту не понравилась проводимая в Киеве акция с использованием его изображения.

В воскресенье, 3 сентября, украинский журналист Дмитрий Гордон устроил скандал на главной улице Киева, где активисты устроили выставку «российских пропагандистов». Среди стендов с фотографиями в полный рост было и его изображение.

Местные Telegram-каналы опубликовали видео с места инцидента.

Как видно на опубликованных кадрах, Дмитрий Гордон обругал людей в камуфляжной форме, указав на отсутствие у одного из них зубов, и назвал выставку «ФСБешной х**ней».

Затем вместе со своими телохранителями он забрал с центральной улицы города свое изображение, сел в авто и уехал.

Позже Дмитрий Гордон прокомментировал этот инцидент в своем Telegram-канале. По его словам, люди, которые устроили «спектакль на Крещатике», к военным не имеют никакого отношения.

«Это ряженые провокаторы. Нацгвардии они не смогли показать никаких удостоверений и разрешений на ношение военной формы. Кто они – сейчас разбирается полиция», — заявил журналист.

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