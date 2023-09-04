В «Белнефтехиме» рассказали, какая ситуация с нефтепроводом «Дружба» 4.09.2023, 4:59

Его задели санкции.

Оператор белорусского участка нефтепровода «Дружба» — «Гомельтранснафта Дружба» — оказался в сложных условиях из-за санкций. Об этом портале «Нефтехимия» рассказал заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

— Из-за внешних факторов предприятие («Гомельтранснефть Дружба». — Прим. ред.) оказалось в сложных условиях, — заявил Владимир Сизов. — Да, транзитные перевозки по «трубе» упали, но тем не менее предприятие обеспечивает ритмичную поставку нефти на нефтеперерабатывающие заводы. А с точки зрения работы отрасли эта задача даже более важная, чем организация транзита.

Однако санкции «не обернулись тупиковой ситуацией, в том числе благодаря тем проектам, которые были реализованы ранее», уточнил Владимир Сизов и привел в пример нефтепродуктопровод по маршруту Новополоцк-Фаниполь.

— Это позволяет оперативно и с наименьшими затратами обеспечивать Минский регион (самый крупный с точки зрения потребления нефтепродуктов) дизельным топливом и бензинами. Это не только снижает затраты на их транспортировку до склада хранения, но и значительно ускоряет время доставки.

Что касается дальнейшей эксплуатации магистрального нефтепровода, представитель «Белнефтехима» сказал:

— ОАО «Гомельтранснефть Дружба» отвечает за серьезнейшую часть инфраструктуры, которая связывает восточный и западный регионы страны. Руководство, работники нефтепровода четко понимают, насколько важна эта инфраструктура для Беларуси, и, несмотря на события «в моменте», продолжают нести круглосуточную вахту на протяжении всего магистрального нефтепровода.

По словам Владимира Сизова, «Гомельтранснефть Дружба» также отвечает за «повышение устойчивости обеспечения нефтью нефтеперерабатывающих заводов, и занимается поэтапной модернизацией емкостей своих резервуарных парков». «Это отвечает стратегии развития нефтехимического комплекса страны и направлено на создание условий для формирования запаса углеводородного сырья в Беларуси», — сказал представитель «Белнефтехима».

Напомним, в июне этого года Евросоюз включил в 11-й пакет санкций против России северную ветку нефтепровода «Дружба», маршрут которого пролегает в том числе через Беларусь.

Однако эти ограничения фактически не затронули нашу страну в плане транспортировки нефти. Дело в том, что по северной ветке «Дружбы» и до этого не шла в ЕС российская нефть, а только казахстанская (и то в относительно небольших объемах). Напомним, в декабря 2022 года ЕС ввел эмбарго на импорт российской нефти, а в начале февраля 2023-го — и на импорт нефтепродуктов. При этом возможность поставок конкретно по нефтепроводу «Дружба» оставили, как предусмотрели и некоторые другие послабления. С февраля этого года по северной ветви «Дружбы» нефть поставляется только из Казахстана, а отгрузка российского сырья в сторону Польши и Германии прекратилась. Российская нефть идет в ЕС по южной ветке «Дружбы», но ее санкции не затронули.

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