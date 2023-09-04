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Франция будет тренировать украинских летчиков

  • 4.09.2023, 5:44
Франция будет тренировать украинских летчиков

Об этом сообщил президент Украины.

Украина договорилась с Францией об обучении военных летчиков.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Как сообщил президент, в разговоре с президентом Франции Эмманюелем Макроном обсуждались способы усилить оборону, в частности, Одесского региона. Никаких более конкретных данных президент не сообщил.

«И есть очень важная договоренность о тренировках во Франции наших пилотов – наша коалиция современных истребителей становится крепче», – подчеркнул Зеленский.

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