Франция будет тренировать украинских летчиков
- 4.09.2023, 5:44
Об этом сообщил президент Украины.
Украина договорилась с Францией об обучении военных летчиков.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
Как сообщил президент, в разговоре с президентом Франции Эмманюелем Макроном обсуждались способы усилить оборону, в частности, Одесского региона. Никаких более конкретных данных президент не сообщил.
«И есть очень важная договоренность о тренировках во Франции наших пилотов – наша коалиция современных истребителей становится крепче», – подчеркнул Зеленский.