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В Беларуси выпустили «Бела-Колу» без сахара

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  • 4.09.2023, 7:40
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В Беларуси выпустили «Бела-Колу» без сахара

Когда она появится на полках.

Напиток «Бела-Кола лайт» выпустили в Беларуси, он не содержит сахара и его заменителя аспартама, сообщил телеграм-канал «Мерзкий кокобай».

Этикетка у бутылок будет цвета металлик. «Это та самая, знакомая всем и каждому „Бела-Кола“, только теперь без сахара», — отметил «Кокобай».

«Лайт» появится в магазинах 5 сентября.

«Бела-Колу» выпускает Минский завод безалкогольных напитков. На его сайте пока нет нового продукта.

Классический же напиток там описан так: «Карамельный вкус придает изюминку напитку, напоминающую о хороших событиях. „Бела-кола“ — вкус радости, спокойствия, наслаждения».

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