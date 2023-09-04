США арестовали за границей более миллиарда долларов российских активов 2 4.09.2023, 7:41

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Их планируют передать Украине.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Соединенные Штаты Америки арестовали более 1 млрд долларов российских активов в других странах.

Об этом заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако, передает CBS News.

Ее подразделение возглавляет рабочую группу KleptoCapture, созданную в 2022 году для обеспечения санкций против российских олигархов и поиска их активов.

«Мы задерживали самолеты в Швейцарии и на Ближнем Востоке. Арестовывали контрабандистов в Италии, Германии, Латвии. Также выдвинули обвинения в отмывании денег в Великобритании. Таким образом, мы показали, что спрятаться негде», - заявила Монако.

Она также добавила, что по этому делу задействованы не только США, но и иностранные партнеры.

«Мы видим действительно беспрецедентную сплоченность международного сообщества, объединившегося, чтобы изолировать путинский режим, осудить его невероятную жестокость против украинского народа», - отметила Монако.

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