Соболенко впервые станет первой ракеткой мира в одиночном разряде 5 4.09.2023, 8:18

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Она обойдет польку Игу Свентек.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко впервые возглавит рейтинг сильнейших теннисисток со следующей недели — после US Open, который проходит сейчас в Нью-Йорке, пишет официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Нынешний первый номер рейтинга полька Ига Cвентек проиграла в 1/8 финала представительнице Латвии Елене Остапенко. Таким образом, Cвентек не сможет защитить очки, которые она добыла за победу на Открытом чемпионате США год назад. Игу обойдет Арина Соболенко.

Белоруска, которая пробилась в 1/8 финала и встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной, впервые возглавит мировой тур со следующей недели. 25-летняя Соболенко, как отмечает сайт WTA, будет 29-й женщиной в истории, кто станет первой ракеткой. Кроме того, Арина будет лишь восьмой в истории, кто сумел оказаться на вершине и одиночного, и парного разряда. В паре Соболенко сделала это в феврале 2021 года.

Также добавим, что ранее среди белорусок одиночный рейтинг возглавляла Виктория Азаренко. Она была номером один 51 неделю.

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