В какие посольства за визами чаще всего обращаются белорусы 1 4.09.2023, 8:21

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И в каких из них самый низкий процент отказов.

Еврокомиссия опубликовала статистику обращений белорусов за визами.

В 2022 году белорусы подали более 120 тысяч заявок на получение визы. Самым популярным оказалось посольство Италии в Минске: оно получило 36 416 заявок. На втором месте посольство Германии (Минск) с 27 319 заявками, на третьем — посольство Венгрии в Минске, которое получило 13 468 заявок. Меньше всего заявок оказалось в посольстве Чехии, всего 1 034 - напомним, с начала войны в Чехии белорусам отказались выдавать даже студенческие визы.

Согласно статистике Еврокомиссии, тройка лидеров продемонстрировала и одни из самых высоких показателей по одобрению виз. Речь идет о многократных визах — итальянцы выдали 28 104 виз (77,8 %), а процент отказа составил 0,8 % (284 заявки). Немцы одобрили 23 240 заявок (87,1%) и отказали в 638 заявках (2,3 %). В посольстве Венгрии 11 076 одобрений (83,5 %) и 204 отказа (1,5 %).

Посольства с самым маленьким процентом отказов – это Франция (0,6 %), Чешская Республика (0,6 %) и Литва (0,2 %).

Среди других популярных у белорусов направлений – Эстония (посольство в Минске), Латвия (консульство находится в Витебске), Польша (посольство в Минске, Генеральное консульство в Гродно и консульство в Бресте), Словакия (посольство в Минске).

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