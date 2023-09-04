Украинцы достигли успехов под Бахмутом 4.09.2023, 8:50

1,584

ВСУ контролируют южную часть Клещеевки.

Силы обороны Украины продвинулись под Бахмутом и на западе Запорожской области. Это подтвердили аналитики Института изучения войны.

В свежем обзоре ISW отмечается, что украинские войска продолжили контрнаступательные операции и 3 сентября продвинулись вперед под Бахмутом и на западе Запорожской области. Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские силы проводят наступательные операции на Мелитопольском направлении.

Геолокационные данные за 2 и 3 сентября указывают на то, что украинские силы контролируют южную часть Клещеевки (Бахмутское направление).

Пресс-секретарь Таврической группировки украинских войск Александр Штупун заявил, что украинские силы достигли успехов в направлении Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова). Продвижение на юге признают и российские источники.

«Несколько российских источников утверждали, что украинские силы продолжают действовать на левом (восточном) берегу Днепра в оккупированной Херсонской области. В целом надежные российские «военкоры» с 30 августа постоянно заявляли, что украинские силы удерживают позиции на левом берегу Днепра северо-западнее Подстепного и в районе Антоновского моста. Один «военкор» утверждал, что украинские силы смогли перебросить снабжение и личный состав на позиции на левом берегу в течение последней недели. Другой заявил, что подразделения мобилизованных и добровольцев держат оборону на Херсонском направлении после того, как в Запорожскую область отошли неизвестные части ВДВ. Предположительно, он имеет в виду подразделения 7-й гвардейской горной дивизии ВДВ, которые, как отмечала ISW, перебрасывали с Херсонского направления в район Работиного Запорожской области в конце августа», - отмечают аналитики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».