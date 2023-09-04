Закрывается последний магазин одежды популярного белорусского бренда

Закрывается последний магазин одежды популярного белорусского бренда1
- 4.09.2023, 8:33
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Бренд Gotti появился в Беларуси 15 лет назад.
Бренд Gotti, который в 2018 и 2019 годах был призером премии «Народная марка», уходит с белорусского рынка. Как сообщается на его официальной странице в Instagram, компания будет ликвидирована, пишет Office Life.
В сентябре в Минске будет работать только один магазин Gotti — на Кульман, 5, чтобы провести распродажу товарных остатков. Точные сроки его закрытия пока не называются.
Бренд Gotti появился в Беларуси 15 лет назад и, как говорится в обращении к клиентам, за это время «прошел путь от трех швейных машин до «Народной марки». Предприятие специализировалось на пошиве пальто и курток.