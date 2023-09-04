Ученые: Пиво может быть полезным для организма 4.09.2023, 8:35

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Речь идет об умеренном употреблении напитка.

Ученые из Китая установили, что умеренное употребление пива может быть полезно для кишечника, пишет Daily Mail.

Исследователи из Даляньского медицинского университета в Китае установили, что полифенолы, клетчатка и этанол в пиве укрепляют иммунную систему, а некоторые бактерии, содержащиеся в пенном, приносят пользу кишечнику.

«Как напиток брожения, пиво богато многими незаменимыми аминокислотами, витаминами, микроэлементами и биологически активными веществами, которые участвуют в регуляции многих физиологических функций человека», — говорится в заявлении.

Специалисты также заявили, что будущие продукты под названием «здоровое пиво» могут предотвратить возникновение заболеваний в будущем, таких как атеросклероз и болезни сердца, а также улучшить кровообращение.

Однако ученые предупредили, что польза от употребления пива для кишечника распространяется только на тех, кто пьет умеренно.

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