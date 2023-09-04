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Ученые: Пиво может быть полезным для организма

  • 4.09.2023, 8:35
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Ученые: Пиво может быть полезным для организма

Речь идет об умеренном употреблении напитка.

Ученые из Китая установили, что умеренное употребление пива может быть полезно для кишечника, пишет Daily Mail.

Исследователи из Даляньского медицинского университета в Китае установили, что полифенолы, клетчатка и этанол в пиве укрепляют иммунную систему, а некоторые бактерии, содержащиеся в пенном, приносят пользу кишечнику.

«Как напиток брожения, пиво богато многими незаменимыми аминокислотами, витаминами, микроэлементами и биологически активными веществами, которые участвуют в регуляции многих физиологических функций человека», — говорится в заявлении.

Специалисты также заявили, что будущие продукты под названием «здоровое пиво» могут предотвратить возникновение заболеваний в будущем, таких как атеросклероз и болезни сердца, а также улучшить кровообращение.

Однако ученые предупредили, что польза от употребления пива для кишечника распространяется только на тех, кто пьет умеренно.

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