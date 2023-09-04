Путин станет мухажук? Игорь Эйдман

4.09.2023, 8:40

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Игорь Эйдман

Правитель РФ надеется на авось.

Российская правящая верхушка расколота на три условные партии.

1. Партия тотальной войны.

Она считает, что надо срочно пытаться выиграть войну любой ценой, включая всеобщую мобилизацию, милитаризацию производства и управления, военное положение, уничтожение всех «предателей и саботажников», ядерной шантаж вплоть до применения атомного оружия. К этой партии явно принадлежит Медведев, Кадыров, олигарх Малофеев, возможно, Патрушев, Турчак, Володин, многие силовики.

2. Партия договорняка.

Она предпочла бы заморозить войну и даже готова пойти для этого на определенные уступки. Ей симпатизирует большинство олигархов и чиновников, включая практически всё правительство, центробанк и мэрию Москвы.

3. Партия русского авося: тянем время, авось само как-то решится в нашу пользу. Это Путин и руководство министерства обороны, которое пытается ему угодить.

Он не готов идти ни на уступки, ни на тотальную войну, и надеется, что Западу со временем надоест помогать Украине, или там придут к власти противники такой помощи (Трамп и т.п.). Тогда войну можно будет победно завершить, ничего не меняя внутри страны.

Столкновение между этими партиями неизбежно. Чем дальше идёт война, тем яснее видно, что расчёт на авось не оправдывается, а проблемы растут с катастрофической скоростью. Кремль уже стоит перед жестким выбором — или-или: или попытка выхода на договорняк через уступки, или тотальная война до последнего россиянина.

Путин, это на него похоже, будет до последнего пребывать в состоянии «счастливого дедушки» и надеяться на авось. А верхушка будет и дальше поляризироваться. В результате диктатора возненавидят все: и сторонники тотальной войны, и те, кто стремится к договорняку. И те, и другие ожидают от него определённости, решительных действий, но будут жестоко обмануты.

В этой ситуации представители какой-то или обеих конкурирующих партий могут попытаться сместить Путина. Время перед т.н. выборами для этого наиболее благоприятно. Заставят по традиции на новый год под автоматами выйти к телезрителям: «Я устал, я мухожук, принимай Собянин Россию». И поминай «великана» как звали. Никто даже моргнуть не успеет.

Наиболее вероятна победа партии договорняка как самой многочисленной и сильной в номенклатуре.

Игорь Эйдман, telegram

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