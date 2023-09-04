В Минске подросток шесть дней работал на телефонных мошенников 4.09.2023, 9:00

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Родителям пришлось продать квартиру, чтобы покрыть ущерб.

Парень работал курьером у телефонных мошенников — забирал деньги, которые ему передавали пожилые люди. За каждую такую операцию ему платили сотню долларов, но проработал он всего шесть дней. Когда его осудили, родителям пришлось продать квартиру, чтобы возместить нанесенные ущерб. Сюжет о подростке показали на государственном пропагандистском канале СТВ, передает «Зеркало».

17-летний минчанин устроился на работу курьером.

«В группе в Viber мне написали насчет работы курьером. После этого наша переписка велась в Telegram-канале. Там у меня попросили фото паспорта. Мне объяснили работу как, что человек занимается криптовалютой и живет в другой стране. И надо, чтобы люди, которые хотят пополнить свой биткоин-кошелек, дают деньги наличкой, а мне надо будет перекинуть ему на реквизиты. После чего он мне скидывал ссылки, я заходил на эту ссылку, там был написан адрес. И у кого надо забрать деньги. Я переходил на адрес, забирал деньги, после чего переводил на его реквизиты», — рассказал подросток.

За одну передачу денег удавалось зарабатывать около сотни долларов. За шесть дней «работы» молодой человек забрал у 13 обманутых около 120 тысяч рублей. Среди них были и пожилые люди.

«С учетом несовершеннолетнего возраста, полного возмещения имущественного и морального ущерб судом назначено ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев со штрафом в размере 30 базовых величин. Также применена отсрочка исполнения основного наказания сроком на 3 года. Следует отметить, что обязательным условием для применения отсрочки стало полное возмещение причиненного имущественного и морального вреда потерпевшим», — сообщил заместитель прокурора Заводского района Минска Михаил Мануилов.

За сына долг списали его родители: чтобы возместить ущерб потерпевшим, им пришлось продать квартиру.

«Мне как бы стыдно перед родителями, я чувствую перед ними вину, что из-за меня им пришлось продать квартиру, чтобы я был здоров и находился рядом с ними», — сказал подросток.

В Генпрокуратуре сообщили, что за первое полугодие на удочку мошенников попали больше шести тысяч человек. Практически половина из них — потерпевшие в возрасте от 30 до 49 лет, около трети — до 29-ти. И практически каждая шестая жертва старше 50.

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