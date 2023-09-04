«Трофейный» вертолет Ми-8 уже в ближайшее время станет на боевое дежурство ВСУ 4.09.2023, 9:21

Российский вертолет перегнали в Украину во время уникальной операции.

Российский вертолет Ми-8, перегнанный в Украину во время уникальной операции Главного управления разведки, уже в ближайшее время станет на боевое дежурство Воздушных сил ВСУ.

Об этом сообщает Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Украинский парк боевых вертолетов уже в ближайшее время пополнится за счет «трофейного» Ми-8 АМТШ», - говорится в сообщении.

Как отмечается, операция, благодаря которой удалось получить этот борт, является лучшим примером плодотворного сотрудничества Национальной полиции (Департамент внутренней безопасности) и Главного управления разведки.

«Многомесячная спецоперация нуждалась в привлечении лучших специалистов обоих ведомств и режима максимальной секретности. Ведь страна-оккупант принимает беспрецедентные меры безопасности по недопущению каких-либо контактов своих авиаторов с «непроверенными» лицами», - рассказали в ГУР.

Как сообщается, для начала разведчикам удалось определить, что один из военных пилотов России не одобрял решение политического руководства страны по разрешению полномасштабной войны.

Следующий шаг — налаживание непосредственного контакта с указанным военным. И в конце концов, получение согласия на продуктивное сотрудничество.

Также важнейшим элементом спецоперации, как отметили в ГУР, стали гарантии безопасности для семьи пилота. Его семью удалось безопасно переправить в Украину.

Финал операции — перелет вертолета в указанную точку и передача украинским военным.

«Пока пилот и его семья находятся в Украине и строят планы на будущее. Два других члена экипажа вертолета, которые не знали о реальных планах пилота, приняли решение не сдаваться в плен и погибли сразу после посадки», - добавили в разведке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».