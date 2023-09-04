«Трофейный» вертолет Ми-8 уже в ближайшее время станет на боевое дежурство ВСУ
- 4.09.2023, 9:21
Российский вертолет перегнали в Украину во время уникальной операции.
Российский вертолет Ми-8, перегнанный в Украину во время уникальной операции Главного управления разведки, уже в ближайшее время станет на боевое дежурство Воздушных сил ВСУ.
Об этом сообщает Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.
«Украинский парк боевых вертолетов уже в ближайшее время пополнится за счет «трофейного» Ми-8 АМТШ», - говорится в сообщении.
Как отмечается, операция, благодаря которой удалось получить этот борт, является лучшим примером плодотворного сотрудничества Национальной полиции (Департамент внутренней безопасности) и Главного управления разведки.
«Многомесячная спецоперация нуждалась в привлечении лучших специалистов обоих ведомств и режима максимальной секретности. Ведь страна-оккупант принимает беспрецедентные меры безопасности по недопущению каких-либо контактов своих авиаторов с «непроверенными» лицами», - рассказали в ГУР.
Как сообщается, для начала разведчикам удалось определить, что один из военных пилотов России не одобрял решение политического руководства страны по разрешению полномасштабной войны.
Следующий шаг — налаживание непосредственного контакта с указанным военным. И в конце концов, получение согласия на продуктивное сотрудничество.
Также важнейшим элементом спецоперации, как отметили в ГУР, стали гарантии безопасности для семьи пилота. Его семью удалось безопасно переправить в Украину.
Финал операции — перелет вертолета в указанную точку и передача украинским военным.
«Пока пилот и его семья находятся в Украине и строят планы на будущее. Два других члена экипажа вертолета, которые не знали о реальных планах пилота, приняли решение не сдаваться в плен и погибли сразу после посадки», - добавили в разведке.