В Минске парень пытался убить маму и бабушку 13 4.09.2023, 9:27

9,080

Он несколько месяцев просидел за видеоиграми.

В Минске парень пытался убить маму и бабушку. Как заявили в Следственном комитете, он «погряз в виртуальном мире». Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух женщин.

Днем 5 августа 20-летний молодой человек после просмотра роликов в соцсети нарисовал на стене в своей комнате персонажа из популярного фильма и позвал 47-летнюю маму, чтобы она посмотрела. Когда женщина зашла и стала рассматривать рисунок, парень ударил ее ножом в шею и грудь. На ее крики прибежала 69-летняя бабушка — обвиняемый ее ударил ее ножом в шею и сбежал.

Мама обвиняемого выбежала на лестничную клетку, соседка вызвала скорую помощь. И мама и бабушку обвиняемого отвезли в больницу, их жизни в настоящее время ничего не угрожает.

«Согласно материалам уголовного дела, 20-летний парень проживал в квартире с матерью, отчимом и бабушкой. С ноября 2022 года молодой человек нигде не работал, жил за счет родных, увлекался видеоиграми и почти все время проводил за компьютером, изредка выходя из комнаты. Кроме того, с марта этого года полностью прекратил общение со своими друзьями», — рассказали в Следственном комитете.

На допросе парень рассказал, что нож купил за неделю до нападения на родных — на деньги, которые взял у мамы.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, п. 1 ч. 2 ст. 139 (Покушение на убийство двух лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Он находится под стражей. Для установления психического состояния подозреваемого, наличия у него заболеваний назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».