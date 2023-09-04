Какие возможности есть у ВСУ после прорыва первой линии обороны РФ в Запорожской области 4.09.2023, 9:37

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Украинцы уже могут прикрывать свою пехоту.

После прорыва первой российской линии обороны в Запорожской области у Вооруженных сил Украины появилась возможность маневрировать техникой и войсками.

Об этом спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил «Суспільному».

По его словам, оккупанты распределили ресурсы для трех линий в процентном соотношении 60−20−20. Первая была плотно заминирована, было много бетонных укреплений и противотанкового вооружения.

«Вторую линию также нельзя сбрасывать и говорить, что она какая-то не такая. Здесь также есть укрепления достаточно мощные, достаточно грамотно построенные, но здесь у нас уже появилась возможность маневрировать техникой и войсками», — рассказал Штупун, добавив, что они не такие крепкие в инженерном плане.

Он пояснил, что где-то минных полей здесь будет меньше, но «не надо думать, что их легко будет взять». Первую линию Силы обороны разминировали вручную, потому что россияне брали на прицел любую технику, поэтому ее приходилось отводить. Вторую планируют разминировать комплексно.

«Мы уже можем прикрывать свою пехоту. На первой линии обороны мы пробивали какой-то узкий путь, и техника, пехота не могла идти ни влево, ни вправо, потому что было плотное заминирование. Здесь мы вышли на территории, по которой мы можем маневрировать и противник также должен будет как-то действовать», — сказал спикер.

Штупун добавил, что в местах прорыва можно будет использовать больше войск, но продвижение к Азовскому побережью будет зависеть от многих обстоятельств, таких как количество боеприпасов.

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