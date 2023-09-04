В Лельчицком районе сельчанин порезал милиционера
- 4.09.2023, 9:49
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Участковый пришел к 60-летнему жителю деревни Стодоличи для проведения профилактической беседы.
В Лельчицком районе участковый пришел на профилактическую беседу с сельчанином, а тот его порезал. Возбуждено уголовное дело по статье за насилие в отношении сотрудника милиции, сообщает пресс-служба МВД.
Участковый пришел к 60-летнему жителю деревни Стодоличи для проведения профилактической беседы о прекращении асоциального образа жизни.
«Мужчина вышел из дома навстречу сотруднику, держа одну руку за спиной. Милиционер попросил показать руку и взялся за нее. У сельчанина оказался нож, которым тот попытался ударить правоохранителя в область живота, затем начал им размахивать, порезал участковому ладонь и грудную клетку», — рассказали в МВД.
Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника милиции.
С начала этого года было возбуждено более 190 уголовных дел по фактам оказания сопротивления силовикам.