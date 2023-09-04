закрыть
4 сентября 2023, понедельник, 11:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Лельчицком районе сельчанин порезал милиционера

  • 4.09.2023, 9:49
  • 3,890
В Лельчицком районе сельчанин порезал милиционера

Участковый пришел к 60-летнему жителю деревни Стодоличи для проведения профилактической беседы.

В Лельчицком районе участковый пришел на профилактическую беседу с сельчанином, а тот его порезал. Возбуждено уголовное дело по статье за насилие в отношении сотрудника милиции, сообщает пресс-служба МВД.

Участковый пришел к 60-летнему жителю деревни Стодоличи для проведения профилактической беседы о прекращении асоциального образа жизни.

«Мужчина вышел из дома навстречу сотруднику, держа одну руку за спиной. Милиционер попросил показать руку и взялся за нее. У сельчанина оказался нож, которым тот попытался ударить правоохранителя в область живота, затем начал им размахивать, порезал участковому ладонь и грудную клетку», — рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника милиции.

С начала этого года было возбуждено более 190 уголовных дел по фактам оказания сопротивления силовикам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Школа имени товарища Балабы
Школа имени товарища Балабы Ирина Халип
В России созрел заговор Абрамовича
В России созрел заговор Абрамовича Игорь Эйдман
Серьезный мужчина в пиджаке
Серьезный мужчина в пиджаке Владимир Халип
Теперь понятно, кто правит Россией
Теперь понятно, кто правит Россией Леонид Невзлин