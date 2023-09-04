Как украинские бойцы уничтожают вражеские позиции в Луганской области 4.09.2023, 9:56

1,312

иллюстративное фото

Видеофакт.

Бойцы Ковельского батальона 100-й отдельной бригады территориальной обороны успешно уничтожают позиции россиян в Луганской области.

Об этом сообщает Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

«Бойцы Ковельского батальона Волынской бригады теробороны (54 об 100 обр ТрО) обстреливают из гранатометов вражеские позиции в Серебрянском лесу нв Луганской области», - написал Сырский под видео.