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Как украинские бойцы уничтожают вражеские позиции в Луганской области

  • 4.09.2023, 9:56
  • 1,312
Как украинские бойцы уничтожают вражеские позиции в Луганской области
иллюстративное фото

Видеофакт.

Бойцы Ковельского батальона 100-й отдельной бригады территориальной обороны успешно уничтожают позиции россиян в Луганской области.

Об этом сообщает Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

«Бойцы Ковельского батальона Волынской бригады теробороны (54 об 100 обр ТрО) обстреливают из гранатометов вражеские позиции в Серебрянском лесу нв Луганской области», - написал Сырский под видео.

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