Индонезия вводит «золотую визу» для привлечения иностранных инвесторов 3 4.09.2023, 9:59

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«Золотая виза» предоставляет вид на жительство на длительный срок.

Индонезия вводит систему «золотых виз» для привлечения иностранных индивидуальных и корпоративных инвесторов для стимулирования национальной экономики. Об этом сообщила газета The Jakarta Post со ссылкой на заявление министерства юстиции и по правам человека.

«Золотая виза» предоставляет вид на жительство на длительный срок от 5 до 10 лет.

Пятилетняя виза требует от индивидуальных инвесторов создания компании стоимостью 2,5 млн долларов, а для десятилетней визы требуются инвестиции в размере 5 млн долларов. Корпоративные инвесторы должны инвестировать 25 млн долларов, чтобы получить пятилетние визы для директоров. Чтобы получить десятилетнюю визу, им нужно инвестировать вдвое больше, то есть 50 млн долларов.

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