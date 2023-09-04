Министр обороны Украины подал в Раду заявление об отставке

Министр обороны Украины подал в Раду заявление об отставке8
- 4.09.2023, 10:04
- 3,582
Фотофакт.
Алексей Резников подал заявление об отставке с должности министра обороны Украины в Верховную Раду.
Об этом сообщил сам Резников.
«Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!» - написал он.
Новым министром обороны Украины Зеленский предложил назначить главу Фонда государственного имущества Рустема Умерова.