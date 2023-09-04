Министр обороны Украины подал в Раду заявление об отставке 8 4.09.2023, 10:04

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Алексей Резников

Фото: Getty Images

Фотофакт.

Алексей Резников подал заявление об отставке с должности министра обороны Украины в Верховную Раду.

Об этом сообщил сам Резников.

«Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!» - написал он.

Новым министром обороны Украины Зеленский предложил назначить главу Фонда государственного имущества Рустема Умерова.

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