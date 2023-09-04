Ночью в Курской области РФ беспилотник попал в здание ФСБ 4.09.2023, 10:07

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Возник пожар.

Вечером 3 сентября в Курской области России беспилотник попал в здание ФСБ. В результате возник пожар.

Как сообщает «Обозреватель», соответствующие видео появились в Telegram. На кадрах виден огонь.

Система ПВО неудачно сработала над городом Курчатов. Сначала над городом раздался взрыв. Затем, как сообщают пропагандисты, сработала система ПВО, а на месте падения обломков стал виден пожар.

Расстояние от населенного пункта до Курской АЭС составляет около 4 километров. Информации о пострадавших, как пишут росСМИ, нет.

Кроме того, в РФ заявляют, что обломки упали на нежилое здание. В частности, пропагандисты выдали, что это здание ФСБ еще строилось.

По словам губернатора области Романа Старовойта, на месте работают экстренные службы.

Позже, около двух часов ночи 4 сентября, жители Курчатова снова сообщили о звуках взрывов. По словам очевидцев, в небе были слышны от 3 до 5 разрывов.

РосСМИ заявили, что сработало ПВО. Информация уточняется. Официальных комментариев на тот момент не было.

Вскоре в Минобороны РФ сделали заявление. Там традиционно сообщили, что 4 сентября около 1:00 будто бы были сбиты два БПЛА над Курской областью и вблизи Крымского полуострова.

«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области», – сообщили в Минобороны РФ.

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