Ночью в Курской области РФ беспилотник попал в здание ФСБ
- 4.09.2023, 10:07
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Возник пожар.
Вечером 3 сентября в Курской области России беспилотник попал в здание ФСБ. В результате возник пожар.
Как сообщает «Обозреватель», соответствующие видео появились в Telegram. На кадрах виден огонь.
Система ПВО неудачно сработала над городом Курчатов. Сначала над городом раздался взрыв. Затем, как сообщают пропагандисты, сработала система ПВО, а на месте падения обломков стал виден пожар.
Расстояние от населенного пункта до Курской АЭС составляет около 4 километров. Информации о пострадавших, как пишут росСМИ, нет.
Кроме того, в РФ заявляют, что обломки упали на нежилое здание. В частности, пропагандисты выдали, что это здание ФСБ еще строилось.
По словам губернатора области Романа Старовойта, на месте работают экстренные службы.
Позже, около двух часов ночи 4 сентября, жители Курчатова снова сообщили о звуках взрывов. По словам очевидцев, в небе были слышны от 3 до 5 разрывов.
РосСМИ заявили, что сработало ПВО. Информация уточняется. Официальных комментариев на тот момент не было.
Вскоре в Минобороны РФ сделали заявление. Там традиционно сообщили, что 4 сентября около 1:00 будто бы были сбиты два БПЛА над Курской областью и вблизи Крымского полуострова.
«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области», – сообщили в Минобороны РФ.