Под Минском нашли «язык рыцаря»
- 4.09.2023, 10:11
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Как выглядит этот редчайший гриб?
В Старобинском заказнике (Минская область) нашли редчайший для Беларуси краснокнижный гриб — печеночницу. В древности было поверье, что этот гриб — это языки рыцарей, на которых было наложено заклятие. Считалось, что на грибника, срезавшего «язык», нападал его хозяин и забирал гриб силой.
Гриб считается съедобным, у него кисловатый привкус. До занесения в Красную книгу, в пищу употребляли молодые грибы: жарили на сковороде или на решётке.
Печёночница богат витамином C: в 100 граммах мякоти содержится дневная норма потребления для взрослого человека, рассказал о полезных свойствах гриба «Смартпресс».