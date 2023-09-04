Капитан ВСУ рассказал о позорной неудаче россиян на фронте 4.09.2023, 10:20

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Большое наступление Герасимова провалилось.

Пафосные заявления россиян о большом наступлении на Купянско-Лиманском направлении в итоге превратились в пшик, так как все обернулось вовсе не на пользу оккупантов. На этом участке фронта российские войска понесли огромные потери в технике, а ВСУ удалось стабилизировать ситуацию.

Об этом сообщил капитан ВСУ в запасе, пишущий под псевдонимом Arty Green, в интервью Эдуарду Глезе для YouTube-канала Politeka Online.

По словам военнослужащего, это совсем неудивительно, что противник понес такие большие потери в технике, ведь он пытался вести наступление танковой армией.

«Насколько я понимаю, там ситуация именно стабилизировалась, то есть наши пока атакующих действий не ведут, скорее контратакующие, то есть возвращают некоторые позиции, занятые противником», – пояснил Arty Green.

Затем военный добавил, что речь идет о позициях, которые россиянам неудобно оборонять, а нам, наоборот, удобно забирать обратно.

Таким образом, так называемое большое наступление Герасимова под Купянском провалилось, подытожил военный эксперт.

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