Маркетплейс Ozon меняет условия работы в Беларуси 4.09.2023, 10:25

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Что изменится.

Популярный в Беларуси российский маркетплейс объявил о радикальном изменении условий работы с продавцами. Об этом сообщается на сайте интернет-магазина.

Новые комиссии за продажу и тарифы на доставку на Ozon начнут действовать уже с 15 сентября 2023-го. Комиссии и тарифы для продавцов поднимут в среднем на 1,5-4%. Однако на некоторые категории товаров, например, на косметику, бытовую химию, товары для гигиены и курения комиссию поднимут и до 5-6%.

При этом в маркетплейсе посоветовали продавцам перевести на формат продажи со склада товары с «хорошей оборачиваемостью» и пояснили, что в таком случае комиссия будет ниже. Кроме того, продавцам станет дороже хранить на складах Ozon товары объемом 1 литр. И еще ввели новый тариф для отмены отправлений продавцами - 3% от стоимости товара в заказе.

Для того, чтобы немного компенсировать рост тарифов интернет-магазин сделал продавцам «поблажку» - курьерская доставка товаров, размещение в пунктах выдачи или постаматах в среднем подешевеет на 1,6% от цены товара. А еще в Ozon предложили продавцам скидку 50% на логистику при индексе локализации выше 70%.

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