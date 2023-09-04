Польша отказалась наблюдать за военными учениями в Беларуси 3 4.09.2023, 10:35

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В МИД Польши пояснили, почему не приняли приглашение режима Лукашенко.

Беларусь направила Польше приглашение наблюдать за ходом учений ОДКБ «Боевое братство» на территории нашей страны. В МИД Польши пояснили, почему не приняли приглашение, — не восприняли серьезно, передает «Белсат».

«На фоне всех провокационных действий Беларуси против Польши, которые влияют на существенное ухудшение ситуации в регионе (начавшееся миграционное давление, непрекращающиеся тренировки на полигонах вблизи наших границ, присутствие наемников из группы Вагнера, недружественные заявления Лукашенко, информация о размещении ядерного оружия), такого рода приглашения следует трактовать как пропагандистские акции. Они не способствуют повышению взаимного доверия и реальной прозрачности проводимых действий», — поясняли в МИД Польши.

Напомним, ранее секретарь Совбеза Александр Вольфович и Александр Лукашенко заявили, что пригласили представителей Польши в качестве наблюдателей на учения ОДКБ «Боевое братство — 2023». Позже глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин уточнил, что приглашение польской стороне направили, но «ответа пока нет».

Совместное оперативно-стратегическое учение ОДКБ «Боевое братство — 2023» проходит на территории Беларуси с 1 по 6 сентября. В ходе учения будут задействованы полигоны и участки местности Брестской, Гродненской и Минской областей.

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