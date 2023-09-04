Яркий дизайн и запас хода 750 км: Mercedes показал свой самый дешевый электрокар 1 4.09.2023, 10:49

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Крыша выполнена полностью прозрачной.

На автосалоне IAA в Мюнхене презентовали новый Mercedes-Benz Concept CLA-Class. Он является предвестником третьего поколения седана CLA, которое выйдет на рынок в конце 2024 года и станет электрокаром. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Mercedes.

Новый Mercedes CLA будет самым дешевым электромобилем немецкой марки. Он сохранит формат седана-купе с вытянутым силуэтом, аркообразной крышей и высокой оконной линией.

Решетку радиатора заменила пластиковая заглушка с диодной подсветкой, а фары и фонари напоминают логотипы Mercedes. Крыша выполнена полностью прозрачной.

В салоне Mercedes-Benz Concept CLA-Class наряду с кожей Nappa использованы материалы, полученные путем вторичной переработки. Так, ткань в отделке получена из пластиковых бутылок и бамбука, а дверные ручки – из переработанной бумаги.

На всю переднюю панель растянут широкий трехсекционный дисплей. Электромобиль Mercedes получил новую мультимедийную систему MB.OS. В салоне установлены четыре отдельных кресла.

Сообщается, что новый Mercedes CLA будет построен на новой платформе ММА и получит 238-сильный электромотор следующего поколения со сниженным энергопотреблением. Вкупе с продуманной аэродинамикой это позволит добиться запаса хода в 750 км с относительно небольшой батареей на 90 кВт∙ч. Ожидается и более мощная полноприводная модификация.

800-вольтная архитектура позволит сверхбыструю зарядку на 53% за 15 минут. Кроме того, у Mercedes CLA появится двунаправленная зарядка, то есть он сможет питать электрооборудование или даже целый дом.

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