Российские дроны упали и взорвались в Румынии во время ночного обстрела Украины 3 4.09.2023, 11:14

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Об этом сообщил МИД Украины.

Во время массированного обстрела Украины в ночь на понедельник, 4 сентября, российские дроны-камикадзе «Шахед» упали и взорвались на территории соседней Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

Как отметил он, по информации Государственной пограничной службы Украины, сегодня ночью во время массированной атаки России в районе Измаильского порта российские «шахеды» упали и сдетонировали на территории Румынии.

« Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО», - отметил спикер МИД.

В контексте случившегося Николенко призвал партнеров ускорить обеспечение Украины дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией, которые усилят защиту инфраструктуры Украины, а также сопредельных государств.

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