Что происходит с иностранными валютами на бирже сегодня? 4.09.2023, 11:14

1,072

Курсы валют 4 сентября.

Доллар с утра подорожал на 0,33 копейки, до 3,2303 рубля.

Сделок по евро еще не было, курс Нацбанка на сегодня — 3,5010 рубля.

Российский рубль скинул 0,21 копейки, курс — 3,3539 рубля за сотню российских.

В конце прошлой недели доллар снизился на 0,21 копейки, до 3,2270 рубля. Сделок по евро не было, курс по Нацбанку составил 3,5113 рубля. Российский рубль вырос на 0,51 копейки, сотня подорожала до 3,3560 рубля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».