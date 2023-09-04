Умеров подал в отставку после Резникова 1 4.09.2023, 11:21

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Рустем Умеров

Фото: "Голос Украины"

Он — главный претендент на пост министра обороны Украины.

Глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров написал заявление об отставке, он кандидат на должность нового министра обороны. Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, Умеров подал заявление об увольнении в парламент.

Он отметил, что отставка будет рассмотрена на ближайшем пленарном заседании Рады.

Ранее в отставку подал министр обороны Украины Алексей Резников.

Верховная Рада будет голосовать за отставку Резникова и назначение на должность министра Умерова на этой неделе, сообщил глава фракции «Слуга народа».

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