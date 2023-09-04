закрыть
4 сентября 2023, понедельник, 11:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Умеров подал в отставку после Резникова

1
  • 4.09.2023, 11:21
  • 1,144
Умеров подал в отставку после Резникова
Рустем Умеров
Фото: "Голос Украины"

Он — главный претендент на пост министра обороны Украины.

Глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров написал заявление об отставке, он кандидат на должность нового министра обороны. Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, Умеров подал заявление об увольнении в парламент.

Он отметил, что отставка будет рассмотрена на ближайшем пленарном заседании Рады.

Ранее в отставку подал министр обороны Украины Алексей Резников.

Верховная Рада будет голосовать за отставку Резникова и назначение на должность министра Умерова на этой неделе, сообщил глава фракции «Слуга народа».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Школа имени товарища Балабы
Школа имени товарища Балабы Ирина Халип
В России созрел заговор Абрамовича
В России созрел заговор Абрамовича Игорь Эйдман
Серьезный мужчина в пиджаке
Серьезный мужчина в пиджаке Владимир Халип
Теперь понятно, кто правит Россией
Теперь понятно, кто правит Россией Леонид Невзлин