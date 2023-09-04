Россияне очень волнуются: военный эксперт назвал оружие, способное уничтожить Крымский мост 4.09.2023, 11:22

Речь идет не только о западном оружии.

Российские захватчики во временно оккупированном Крыму волнуются из-за постоянных атак на Крымский мост и пытаются сохранить незаконную конструкцию. Оккупанты ставят боновые заграждения вокруг моста и рассчитывают на свою противовоздушную оборону.

В то же время для уничтожения моста необходимо применять очень мощное оружие. Об этом в эфире «24 канала» рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, воздушные беспилотники не смогут нанести существенный вред конструкциям Крымского моста. Поэтому для его уничтожения необходимо применять дальнобойные ракеты.

Свитан подчеркнул, что разрушить Крымский мост могут снаряды с боевой частью около 500 кг. При этом он добавил, что речь идет не только о западном оружии, но также о ракетах отечественного производства.

«Если туда идет беспилотник, который несет 20 или 70 кг взрывчатки, он не решит вопрос. Если уже бить по Крымскому мосту, туда надо бить как минимум полутонными снарядами – это 450-500 кг боевой части. Это только ракеты Taurus, Storm Shadow, SCALP, это наши «Громы», «Сапсаны», «Нептуны» с дальностью хотя бы 300 километров. Для того, чтобы уничтожить Крымский мост недостаточно воздушных беспилотников. Они его не уничтожат. А вот серьезные ракеты уничтожат», – сказал Свитан.

Кроме того, эксперт считает, что нанести существенный вред вражескому мосту могут безэкипажные катера. Однако для этого нужно преодолеть сотни километров по морю и с помощью мощной боевой части разрушить опоры Крымского моста.

«Также безэкипажные катера, но для этого нужна целая волна – это несколько десятков для того, чтобы они прошли во-первых 700 км по Черному морю, потом снесли боновые заграждения и нанесли урон железнодорожному полотну. До полотна они не достанут, поэтому нужно хотя бы по тонне взрывчатки в каждом катере, чтобы опоры моста повредить. Это целый спектр задач», – отметил военный эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».