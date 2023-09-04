На границе Беларуси и Евросоюза скопились сотни автомобилей

На границе Беларуси и Евросоюза скопились сотни автомобилей9
- 4.09.2023, 11:28
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Актуальная информация о ситуации на погранпереходах.
По состоянию на 10:00 4 сентября наибольшее количество легкового транспорта находится в очереди перед польским пунктом пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны — «Брест») — более 150 машин, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.
Очереди транспорта фиксируются перед всеми литовскими пунктами пропуска: «Лаворишкес» ( «Котловка») — более 10, «Мядининкай» («Каменный Лог») — более 100, «Шальчининкай» («Бенякони») — свыше 60, «Райгардас» («Привалка») — более 50.
Что касается грузовиков, то самый загруженный маршрут проходит через литовский пункт пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») — более 350 большегрузов.