Белорусский суд признал шпионом бизнесмена с российским гражданством 4.09.2023, 11:35

3,960

Кто он.

В Беларуси 10 месяцев назад судили мужчину по статьям о «шпионаже» и «агентурной деятельности». Издание «Наша Ніва» выяснило имя подсудимого, им оказался 59-летний Сергей Ботвич — бизнесмен с российским гражданством, имевший компании в Литве и Франции.

Ботвича судил Гродненский областной суд. Приговор издание не приводит. Известно только, что мужчину судили по статьям «Шпионаж» (ст. 358 УК) и «Агентурная деятельность» (ст. 358−1 УК).

По данным издания, Ботвич Сергей Иванович владел компаниями, общий оборот которых составлял сотни тысяч долларов, а часть из них была зарегистрирована в ЕС.

Кто такой Сергей Ботвич

Сергей Ботвич родился в агрогородке Новый Двор, что в Свислочском районе Гродненской области. Он окончил Минский институт иностранных языков — сейчас это Минский государственный лингвистический университет. На четвертом курсе, еще во времена СССР, Ботвич ездил во Францию на стажировку.

Мужчина имеет российское, а не белорусское гражданство. Российский паспорт он получил в 1994 году.

Занимался бизнесом в Беларуси, России, Франции и Литве — в основном это был туризм и оптовый экспорт угля из Восточной Европы в страны Балтии и Западной Европы.

Общий оборот компаний Ботвича в прибыльные годы составлял несколько сотен тысяч долларов в год.

Что он делал в Беларуси

В 2014-м Ботвич поучаствовал в проекте строительства завода по производству древесного угля под Свислочью. Госиздание сообщало, что на завод «привлекли инвестиций на 967 тысяч долларов». Предприятие должна была строить «БСПэнерджи», фирма с литовскими корнями, как отмечает «НН». Одним из ключевых инвесторов стала фирма из Свислочского района «Эрабль Групп», которая также экспортировала уголь из Беларуси во Францию и Литву.

Еще один его крупный проект — покупка имения Богуденки около Свислочи за 30 тысяч долларов. Это деревянная усадьба, которая была построена на рубеже ХІХ и ХХ веков и некогда принадлежала Тадеушу Бутовт-Андрейковичу. Здание имеет статус историко-культурной ценности.

Ботвич собирался создать там комплекс из двух гостиниц и конюшней, а поместье отреставрировать. Он обещал привезти туда «мировых звезд и представителей мировых медиа», называл, в частности, имя футболиста Златана Ибрагимовича.

Правда, ничего из этого не осуществилось: Ботвич свозил туда лишь пару небольших групп иностранных туристов, а обещанные реставрационные работы так и не начал. Гостиница тоже не открылась.

В какой-то момент бизнес начал сыпаться. Неизвестно, что именно произошло, но угольный завод так и не построился, а на Ботвича в июне 2018-го завели уголовное дело. По данным из баз «Киберпартизан», фабула уголовного дела против мужчины звучит так:

«Ботвич Сергей <…> умышленно, из корыстных намерений, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, путем обмана и злоупотребления доверием, на основании участия в инвестиционном проекте по строительству завода по производству угля, завладел денежными средствами ООО „Эрабль групп“ в сумме 734 тысяч евро».

Производство по нему было прекращено. Причина — невозможность производства следственных действий, без которых не может быть принято решение об окончании предварительного следствия (п. 5 ч. 1 ст. 246 УПК). Скорее всего, мужчина выехал за границу, считает издание.

Что было дальше

«Наша Ніва» нашла фирмы Ботвича. Литовские почти все обанкротились, французская и российская деятельности не ведут. Усадьбу Богуденки у него забрали, и она до сих пор безнадежно продается.

Мужчина в последний раз обновлял свою страницу в Facebook в июле 2021-го — это было объявление о продаже машины. За год до этого он писал, что «белорусы имеют тысячелетнюю историю» в ответ на какую-то публикацию в стиле «русского мира».

То, что произошло после, — загадка. Похоже, мужчину задержали. Ботвича обвинили по двум статьям — «Шпионаж» и «Агентурная деятельность». Суд состоялся в октябре 2022-го.

Неизвестны как приговор мужчине, так и фабула дела, но он точно сейчас в колонии, так как другие формы наказания по этим статьям не предусмотрены, считает издание.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».