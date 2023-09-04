В Островецком районе развернули пункт сбора временно отселяемого населения с выдачей аварийных комплектов 5 4.09.2023, 11:49

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Что происходит?

В Беларуси проходит специальное учение «Скала-2023» под эгидой ОДКБ. Оно посвящено ликвидации аварии на ядерном объекте.

Эпизод учений был разыгран на территории БелАЭС. Как сообщили в МЧС, была продемонстрирована ликвидация аварии на реакторном объекте. Группа радиационной разведки оценила обстановку с помощью передвижной радиологической лаборатории.

Также работники МЧС отработали тушение вертикального стального резервуара с дизельным топливом при помощи современных технических средств в условиях радиоактивного заражения местности.

Кроме того, была отработана эвакуация населения на примере Бобровников Островецкого района. В них развернули пункт сбора временно отселяемого населения с выдачей аварийных комплектов, проведением йодной профилактики и оказанием психологической помощи. Сформирована автоколонна для перевозки населения к контрольно-распределительному пункту.

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