В Беларуси накрыли коррупционеров из агросектора 3 4.09.2023, 12:06

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Задержали 14 человек, в том числе одного «депутата».

Белорусские силовики раскрыли коррупционную схему в агросекторе, попались на взятках 14 должностных лиц белорусских агропредприятий, в том числе один депутат. Минская фирма продавала запчасти по завышенной цене и стимулировала покупателей откатами, сообщил гостелеканал ОНТ. Суммы взяток разные — от ста рублей до нескольких тысяч, передает «Зеркало».

Среди задержанных — инженер сельхозпредприятия «Александрийское» в Шкловском районе, начальник транспортного участка «Агромаза», главный инженер сельхозпредприятия «Барсеево» в Лиозненском районе, должностные лица хозяйства «Добоснянское» Кировского района, предприятия «Именинский» на Дрогичинщине.

Судя по оперативным видео МВД, при задержании с поличным использовались меченые купюры и машины без номеров.

Одному из задержанных задали вопрос: «Являетесь ли вы депутатом какого-либо уровня?» Мужчина подтвердил, что является.

«Размер взяток варьировался в пределах от 8 до 12% от оплаченного объема поставок. Взятки передавались посредством посылок через водителей маршрутных такси, а также непосредственно путем перевода на личные карт-счета должностных лиц», — рассказал замначальника управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Брестского облисполкома Ростислав Левай.

По данным ОНТ, на коррупции при закупке запчастей «попались руководители и работники сельхозпредприятий даже не каждого региона, а каждого района страны».

Фигурант из Крупского района рассказал, что брал деньги просто потому, что их давали, а главный инженер сельхозпредприятия «Барсеево» уверил, что тратил полученные средства на штрафы, которые выписывали МЧС и ГАИ, — «каждый месяц по 16, по восемь базовых».

Как утверждает телеканал, в фирме-продавце запчастей за каждым менеджером были закреплены свои клиенты, а незаконный заработок делили с руководителем. Все фигуранты раскаялись и сотрудничают со следствием.

По данным МВД, с начала года пресечена деятельность четырех преступных групп в сфере агропромышленного комплекса, которые занимались «системной деловой коррупцией».

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