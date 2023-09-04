Польша возобновляет прием документов на визы во всех визовых центрах Беларуси 4.09.2023, 12:36

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Попасть в Европу станет проще.

Польша приостановила выдачу туристических виз для белорусов еще со времен пандемии. Сейчас польские туристические визы возвращаются. Можно рассчитывать на визу сроком до пяти лет.

Начиная с 4 сентября белорусы снова могут записываться на подачу документов для получения польской туристической визы. Сделать это можно во всех польских визовых центрах в Беларуси. Свободные даты есть на через 1-2 месяца.

Стоимость визы — 35 евро. Кроме визового сбора взимается сервисный сбор в размере 11 евро.

Пакет документов для подачи — стандартный. Нужно иметь паспорт не старше 10 лет, медицинскую страховку на сумму не менее 30 тысяч евро. Фото 3,5x4,5, на которых челка не должна закрывать брови и глаза. Снимки должны быть сделаны не более шести месяцев назад.

Актуальная справка с места работы с указанием должности работника, времени начала работы, заработной платы за три последних месяца.

Подтверждение брони отеля/пансиона или иной документ, подтверждающий проживание на территории Республики Польша.

Подробнее обо всех требованиях можно ознакомиться по ссылке.

Туристические визы выдаются сроком до пяти лет. Максимальный срок обычно зависит от визовой истории заявителя.

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