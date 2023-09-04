Financial Times: России приходится одалживать у Китая миллиарды долларов 1 4.09.2023, 12:46

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Из-за санкций.

Крупнейшие банки Китая предоставляют миллиарды долларов стране-террористке России на фоне оттока из РФ западных кредиторов из-за санкций. Влияние КНР на банковский сектор России возросло в 4 раза.

После начала полномасштабной войны на Украине западные регуляторы ввели санкции и призвали мировые банковские учреждения прекратить операции в РФ. Об этом говорится в материале Financial Times.

Согласно данным, проанализированным для FT Киевской школой экономики, с февраля 2022 года 4 крупнейших банка Китая в четыре раза увеличили свое влияние на банковский сектор России.

Речь идет о Банке Китая, Индустриально-коммерческом банке Китая, Китайском строительном банке и Сельскохозяйственном банке Китая. Эти финансовые учреждения увеличили свое общее влияние на Россию с $2,2 млрд до $9,7 млрд.

«Кредиты китайских финучреждений российским банкам и кредитным учреждениям, которые в основном являются случаем замены долларов и евро юанем, свидетельствуют о том, что санкции делают свое дело», – сказал заместитель директора по развитию Киевской школы экономики Андрей Оноприенко.

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